第8屆雲台會東西部台協會長交流論壇25日在昆明舉行。(記者呂佳蓉／攝)

第8屆雲台會東西部台協會長交流論壇25日在昆明舉行。雲南投資促進局局長杜勇在會上做投資推介，並介紹雲南開放的勢頭。他指出，「春城」昆明榮升為大陸一線城市，雲南投資成長空間大，相信對台資而言具有吸引力。

25日第8屆雲台會東西部台協會長交流論壇，包含雲南省人民政府副省長張國華、雲南省人民政府台辦副主任張燦、台企聯會長李政宏、台企聯榮譽會長王屏生與張漢文、昆明台協會長勤彭蓁等人均與會出席。杜勇表示，雲南與台資企業可在推進精緻農業、生物醫療產業、增進健康養老服務業，與昇化文化創意產業上進行相關合作。

杜勇表示，雲南是山好、水好、空氣好、資源好與人好。雲南發展勢頭也十分強勁，今年一季度大陸國內生產總值為3849.65億（人民幣），同比增長9.7％，進出口總額同比增長13.4％，民間投資增幅27.8％。除此之外，現今雲南高速公路通車里程達5198公里，明年預計達10000公里，高鐵運營里程達1026公里。

至於雲南開放的勢頭，杜勇表示，雲南在1999年舉辦昆明世界園藝博覽會，這是大陸舉辦的首屆專業類世界博覽會；近來舉行的2019年南亞東南亞商洽會上，最熱鬧的館始終是台灣館，因為台灣有好的產品；今年9月《財富》全球可持續論壇也將於雲南撫仙湖畔舉行；2020聯合國《生物多樣性公約》 第十五次締約方大會也將在昆明舉行。

勤彭蓁則在致詞時表示，七彩雲南有特殊的地理區位優勢，雲南地處東南亞與南亞的接合處，與周邊國家的社會發展與貿易，有著良好的傳統與基礎。在大陸實施「一帶一路」戰略之下，雲南發展其地緣戰略的優勢，發揮其作用。

勤彭蓁說，台灣與雲南有相似之處，包含多民族、緯度相似，還有豐富的農民產品。若把台灣的經驗帶進雲南，雲南有著更為豐富的資產，相信發展前景將更加燦爛。作為昆明的台商，他深切感受雲南帶給台商的歸屬感，而雲南正在出台一系列更加優惠的舉措，從而大大增加台商投資的信心。

(旺報 )