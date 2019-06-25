司法院大法官今年2月公佈釋字第775號解釋，認為刑法第47條第1項規定有關累犯不分情節，一律須加重最低本刑違憲，法務部25日就此舉辦「司法院大法官釋字第775號解釋及刑法第47條第1項之修正研討會」，討論未來修法方向。

大法官釋字775號解釋，認為刑法第47條第1項規定有關累犯加重本刑部分，其不分情節，一律須加重最低本刑，對人民受憲法第8條保障的人身自由所為限制，不符憲法罪刑相當原則，牴觸憲法第23條比例原則。於此範圍內，有關機關應自本解釋公布之日起2年內，依該解釋意旨修正。

這場研討會邀請台灣大學林鈺雄教授擔任主持人，由中央警察大學犯罪防治學系助理教授潘怡宏提出學術報告，並由台灣高等檢察署檢察官蘇佩鈺、司法院刑事廳副廳長吳秋宏及李宜光律師，擔任與談人進行交流。

研討會與會人員有來自檢察機關、法院、矯正機關、律師界、學術界及民間等，藉由報告人、與談人及與會貴賓不同角度的視野，共同集思廣益，踴躍提出相關建言供法務部作為修法方向之參考。希望藉由研討，將未來的累犯制度，設計周延並兼顧達成人權保障與刑事政策目標。

(中時 )