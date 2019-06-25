外電報導指出，三位知情消息人士透露，美國總統川普曾在私人對話中曾透露出，美國有意退出自二戰後與日本簽署的「美日安保條約」，並認為該條約對美國並不公平。

據路透社25日引述彭博社報導，川普認為這份長達60年的條約其實是一項「單邊協定」。條約指出，當日本遭到襲擊，美國承諾將提供援助，但日本沒有義務防衛美國，故認為條約對美國不公平。此外，川普也正就美沖繩基地遷移一事尋求補償。

報導指出，不過目前沒有採取進一步的行動，官員也透露不太可能成真。白宮並未回覆記者置評的要求。

(中時電子報)