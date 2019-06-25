位於南投縣草屯鎮的鳥嘴潭人工湖，2022年完工後將供應彰化和草屯的民生用水。環團台灣水資源保育聯盟今（25）日表示，人工湖預定地鄰近垃圾場、養豬場，違反《自來水法及飲用水管理條例》，應廢止環評重新評估，儘快劃設自來水水質水量保護區。

綠委劉建國說，鳥嘴潭人工湖總經費199億元的，未來每天可提供彰化、草屯共25萬噸生活用水，既可穩定區域供水，也可減少抽取地下水，防止地層繼續下陷。不過與草屯鎮焚化爐、垃圾場直線距離不到1公里，且未劃設自來水保護區，恐有飲用水安全疑慮。

台灣水資源保育聯盟理事長陳椒華表示，鳥嘴潭計劃當年環評草率通過，內容涉嫌造假，沒有列出靠近人工湖的草屯垃圾場、霧峰垃圾場及養豬場，涉嫌誤導，應撤銷環評。

台灣生態學會理事長楊國禎表示，目前垃圾掩埋場依然堆積如山，水利署說會要求地方政府興建汙水下水道，但垃圾場滲出的汙水無法靠下水道解決。即使有淨水廠，可是得加入藥劑，反而比抽地下水還令人擔心。

彰化縣綠色資源人文保育協會吳麗慧理事長表示，興建人工湖有其必要，但自來水保護區的劃設卻被忽視，彰化縣民難免擔憂將來的自來水水質安全。

水資源保育聯盟主任粘麗玉指出，經過調查，人工湖附近除了有草屯垃圾掩埋場，周邊地區還有養豬場；埔里鎮甚至規劃一個廬山溫泉安置區，將來排水有無規劃？汙水可能直接排入烏溪，再由鳥嘴潭攔河堰攔下。很難想像，草屯與彰化人得喝豬糞尿水、垃圾水、泡澡溫泉水。

水利署代表答覆，垃圾掩埋場已封閉多年，養豬場排放管道也不致汙染烏溪，會設置截水牆、避免滲入地下水源，因此並未規劃自來水保護區。但環團對此答覆不滿意，決定把相關資料送交檢調單位和監察院調查。

(中時 )