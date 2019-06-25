NBA自由市場即將在7月1日開啟，《247 sport》NBA專家《247 sport》NBA專家Sam Quinn撰文今天撰文舉列10大潛在交易熱門人選，華裔球星林書豪名列第八，看好他能持續站穩NBA舞台。

Quinn舉列的10大球星分別是勇士「表弟」考辛斯、勇士史提芬柯瑞的弟弟拓荒者塞斯柯瑞、籃網艾德戴維斯、雷霆馬基夫莫里斯、湖人麥基、布拉克、灰熊諾亞、林書豪、老鷹卡特以及獨行俠柏克。

Quinn表示，林書豪並未像大部分球員走相同的路，例如麥修斯與艾靈頓分別加入溜馬、活塞這些比較沒有大咖球星的球隊，但展現了自己對球隊的重要性，而林書豪選擇加入暴龍，雖然上場時間非常有限，不過他老練的經驗幫助他打得更加游刃有餘。

Quinn說，林書豪雖然沒有特別突出的能力，但他積極地在攻防兩端賣命，同時分配球權，確保隊友都有進攻機會。儘管無法讓他成為球隊世主，然而他也得到他應得的，留在NBA更長時間。

(中時電子報)