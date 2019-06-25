長榮航空空服員罷工第6天，約有70名空服員發現工會訴求與原先的落差太大，想取回三寶（護照、員工證、台胞證）回來上班，但遭工會百般阻撓，24日晚間有空服員在律師陪同下想親自領回三寶，也遭工會拒絕，在會員內部激起更多反感。對此，長榮航空表示將採法律途徑提告。

長榮航空指出，近日接獲許多空服員希望返回工作崗位，請公司協助取回三寶，但桃園市空服員職業工會卻以各種理由推脫拒還，長榮將於下午3點召開記者會說明，呼籲工會務必盡速歸還空服員的三寶。

(中時 )