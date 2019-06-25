70位空服員拿不回三寶 長榮擬提告 13:132019/06/25 中時 陳祐誠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 劉姓空服員（右一）因為想取回罷工三寶，但因為工會需要作業流程，工會表示，需要26日才能領取，雙方不歡而散。（資料照片 賴佑維攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 長榮航空空服員罷工第6天，約有70名空服員發現工會訴求與原先的落差太大，想取回三寶（護照、員工證、台胞證）回來上班，但遭工會百般阻撓，24日晚間有空服員在律師陪同下想親自領回三寶，也遭工會拒絕，在會員內部激起更多反感。對此，長榮航空表示將採法律途徑提告。 長榮航空指出，近日接獲許多空服員希望返回工作崗位，請公司協助取回三寶，但桃園市空服員職業工會卻以各種理由推脫拒還，長榮將於下午3點召開記者會說明，呼籲工會務必盡速歸還空服員的三寶。 (中時 ) #空服員 #工會 #長榮 也許您會感興趣 推薦閱讀 空服員罷工 長榮客服：空服員應該面對旅客 02:492019/06/21 社會 長榮罷工 國民黨：交通部應盡快助勞資雙方重啟協商 16:162019/06/21 政治 空服員下機狂歡？空姐曝暗黑真相 17:422019/06/21 生活 長榮空服員：長官別施壓逼回去上班 16:202019/06/22 生活 長榮罷工現場 有人送暖有人叫囂 19:592019/06/22 生活 罷工空服想回來上班 長榮：歡迎歸隊 21:462019/06/23 生活 滯外空服拒簽不罷工同意書無法回國？長榮勞資互咬 12:512019/06/24 生活 空姐酸「正妹」地勤：這張臉考得上嗎？ 15:142019/06/24 生活 陸續有退出罷工委託書 長榮：已收集近40份 20:012019/06/24 生活 逾70空服員要拿回罷工三寶 工會恐現「退會潮」 11:562019/06/25 生活 生活熱門新聞 聲援長榮罷工 娶空姐男星被狂罵 - 生活 決定回頭服勤 長榮罷工空服：受不了失控的工會 - 生活 空姐酸「正妹」地勤：這張臉考得上嗎？ - 生活 空姐酸地勤醜 發文道歉「狗咬我不該咬回去」 - 生活 逾70空服員要拿回罷工三寶 工會恐現「退會潮」 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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