有「學生電影之父」之稱的資深名導演林清介遭薛少軒指控抄襲，他認為對方的言論不實提告求償並要求道歉；一審駁回他的請求，高院認定林男沒有抄襲，但他知悉對方侵害名譽權的事實，卻在2年後才提告逾請求權時效，判決駁回、薛男免賠及道歉。可上訴。

林清介是台灣知名導演，1976年改編電影劇本《汪洋中的一條船》獲獎，他早年因拍攝過學生電影而聞名，被喻為「學生電影之父」。林清介2015年重執導演筒，找來王彩樺、李興文、庹宗華等一票資深演員拍攝《奇幻同學會》。

但薛少軒向媒體指控，林男把與他共同創造的據本《最難忘的同學會》改編為《奇幻同學會》電影劇本，林男認為薛的指述不實且侵害其名譽，要求對方在中國時報等3報影劇版登道歉啟事，並賠償他300萬元。

一審駁回林的訴訟請求，林提上訴，高院認為林男將原劇本修改3／4後改編為《奇幻同學會》電影劇本，沒有侵犯薛的著作權，薛的言論不法侵害林男，但因去年9月5日林男才提告，超過2年的請求時效，判決林男敗訴。全案可上訴。

(中時 )