長榮空服員罷工迄今進入第6天，交通部仍盼勞資雙方重返談判桌。民航局表示，工會提出的八大訴求中，長榮航空從一始就表明禁搭便車與勞工董事不會讓步，有關增加收入與改善疲勞航班部分，事實上，長榮已做很多，但工會不領情。

民航局向《中央社》表示，長榮航空勞資協商已一年多，工會提出的8大訴求中，長榮航空已分別提出對策及實施，包括工會認定東京等9條亞洲航線過勞要求過夜，3月起針對桃園-金邊實施包月專飛班，7月起桃園-東京也要實施。

該局說，長榮航空包月專飛班都是休一天上一天，可選擇月休20天，且其中10天可連休，依職等不同，空服員可月領達新台幣6萬6000元至8萬9000元；將實施的東京專飛方案，還可選擇月休16天，其中6天連假，加兩趟區域過夜航班，月領7萬4000元至10萬1000元；或月休15至16天，可5至6天連休（不含外站休息時間），加一趟歐美航班，月領7萬6000元至10萬4000元。

民航局說，事實上，連機師都未要求這些東京、北京等飛航間3小時內的航線要過夜，且國外航空公司，也沒有一家這麼做。

此外，長榮航空更於去年針對台北-北京航班，在8月雷雨季時實施過夜，今年再增加為6、7、8月，且去年10月開始，針對高雄-東京航線實施冬季過夜，但工會仍不領情。

(中時電子報)