一見雙雕藝術季周末開跑，這次首度引入動態影音光雕元素，精彩可期。（莊曜聰攝）

一見雙雕藝術季周末開跑，這次首度引入動態影音光雕元素，精彩可期。（莊曜聰攝）

一見雙雕藝術季周末開跑，這次首度引入動態影音光雕元素，精彩可期。（莊曜聰攝）

邁入第8年的一見雙雕藝術季將於29日正式登場，今年除沙雕、鹽雕作品外，更首度加入動態影音光雕元素，在台灣鹽博物館設置「第三類接觸區」，以外星人入侵鹽礦為主題，讓遊客感受宛如電影「MIB星際戰警」的刺激氣氛。

一見雙雕藝術季是台南沿海地區觀光盛事，根據雲管處資料統計，每年藝術季期間平均可吸引10多萬人次前來參觀，同時期還有台南市觀光旅遊局、七股區公所的「將軍吼」音樂祭、海鮮節等活動，吸引相當熱鬧。

雲管處長徐振能表示，近年來雲嘉南濱海地區空氣品質經常超標，沿海地區也有環境汙染問題，為彰顯環保重要性，因此由鹽巨人甦醒做為主題，並打造「濱鹽歷險記」場景，透過故事解說與娛樂體驗，讓遊客感受人與自然環境的緊密關係。

雲管處25日記者會中也讓作品搶先曝光，讓台南市副市長許育典、雲管處處長徐振能、七股鹽場場長郭武東等人穿上西裝、戴上墨鏡，手持雷射槍進入外星世界探險，與UFO、外星人、火星炎龍、水星甲蟲等互動，搭配聲光特效，相當吸睛。

雲管處指出，光雕秀每日從9點半到下午4點半，每次上演時間3分鐘；此外29日開幕當天，除了有舞鹽六色、千鹽萬語演唱、果凍姊姊唱跳等精彩演出外，並有鹽焗蝦、魚、蛋、鹹冰棒品嚐，彩繪鹽山DIY等免費活動，相關內容可上「雲嘉南，好好玩!!」臉書粉絲專頁查詢。

(中時 )