銓敘部逾59萬筆文官個資外洩，行政院副院長陳其邁今天表示，已請行政院資通安全處全力協助銓敘部儘速清查範圍，是否還有其他資安漏洞，及外洩資料內容，並全力防堵。

陳其邁透露，這次是行政院資安體系在周日主動發現後，通報銓敘部，是2005年到2012年的考試院銓敘部資料，因為涉及資安漏洞、個資外洩，假如這些資料被以其他方式使用，恐怕會有其他個資的風險。陳其邁今天出席中華科技金融學會區塊鏈應用論壇前受訪表示時，作上述表示。他強調，已請資安處全力協助銓敘部儘速清查，將資安漏洞補起來。

銓敘部24日在官網上發布個資外洩通知，指出國外網站揭露疑似銓敘部掌理的59萬筆個資，影響範圍為2005年1月1日至2012年6月30日間中央及地方機關公務人員送審人員歷史資料。實際影響人數則有24萬3,376人，欄位內容則包含身分證字號、姓名、服務機關、職務編號、職稱等。

陳其邁說，資安涉及國安，因此先前通過資安法，也全力提高各級單位警戒，以不同演習、驗證方式落實資安，「就好像抓漏一樣」。

(工商 )