前立法院長王金平今日(25日)接受訪問時，被問到郭台銘是否有尋求他的支持時表示，大家要見他都可以，但現在自己不可能去支持任何一人。

POP Radio主持人邱明玉邀請前王金平到《POP搶先爆》接受專訪，王金平透露「已和郭台銘見過面」，郭向他請教一些問題，但他謙稱「我也沒什麼撇步能教他」。被問到談了什麼，王金平表示自己建議郭台銘加強「空戰」、多談一些政見，畢竟現在要建置「陸軍」也沒那麼容易。

邱明玉追問郭台銘是否尋求王金平支持？王金平強調「我和每位候選人一定都保持一樣的距離」，任何人約見都會見，如果朱立倫、韓國瑜來找他，一樣可以見面聊天。但是不可能去支持任何一人，因為如果支持特定人選的話，遲早會被外界知道，因此他沒有給郭台銘任何承諾，只友給一些建議。

邱明玉指出，韓國瑜近日積極造勢衝陸軍、是否覺得郭台銘的支持者比較像空氣票？王金平認為韓粉是很堅定支持，「但要突破還有待加強」，韓流領域要固守好、也要有拓展空間。他表示現在距離民調還剩10幾天，中間會發生什麼狀況不知道，誰最後能出線也不曉得。

外界推斷台北市長柯文哲參選總統機率高，對此，王金平表示柯市長有他自己的想法跟評估，「我想他會遲一點公布」，王金平認為柯文哲雖然有空軍優勢，但是他在台灣並沒有地方系統，屆時國民兩黨候選人一定結合黨內立委候選人，整個地方都被占光。

王金平透露明天將和顏清標直播包水餃，「顏清標是我的老同事老朋友」，更表示也會和紅派黑派領導一起見面。被邱明玉問到此舉是否是回防地方派系勢力？王金平表示又不是去投靠誰，不能說回防，強調他們是道義和感情的交集，不是為了利益，自己就是去看看老朋友、談談近況

(中時 )