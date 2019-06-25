桃空職工在臉書上張貼律師事務所聲明稿。（翻攝自桃園市空服員職業工會粉專）

桃空職工在臉書上張貼律師事務所聲明稿。（翻攝自桃園市空服員職業工會粉專）

桃園市空服員職業工會20日宣布罷工，至今已進入第6天，其間部分空服員欲返回工作崗位行勤務，因而透過公司律師偕同委託書要求取合護照、台胞證及工作證等罷工三寶，對此，桃空職工在臉書上張貼律師事務所聲明稿，「資方以極少數工會會員欲退出罷工為由，找律師提出會員之委託書在罷工糾察線外叫囂，要求工會歸還三證，對此，工會本可不予理會，絕無違法問題」。

該聲明稿指出，「…本次罷工，工會保管三證（護照、台胞證及工作證）乃是基於確保罷工成效所設置之糾察線所做的協同行為，完全合法。」。

聲明提及，「罷工糾察線以及為鞏固糾察線的協同為，依勞動部2018年1月12日勞動關3字1060128991號函之解釋，包括阻止非會員提供勞務或阻礙消費者消費，解釋上當然也包括以紀律要求會員遵守罷工投票結果並配合工會行動至最終，且依勞資爭議處理法第55條第3項之規定，相關行為若未侵害他人生命與身體者，就不構成犯罪！」

聲明說，「因此，資方以極少數工會員欲退出罷工為由，找律師提出會員之委託書在罷工糾察線外叫囂，要求工會歸還三證，對此，工會本可不予理會，絕無違法問題。…」

聲明也指出，「工會發動罷工至今，在會員自願提供三證之情形下，已順利收取並保管二千份以上之三證，此已證明多數長榮會員堅定不饒之意志與決心，決不會因為少數幾年的變卦而動搖，為避免模糊焦點混淆視聽，相關返還程序業已委託本律師等依法處理，請各位會員安心並繼續支持工會行動。」

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(中時 )