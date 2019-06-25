高雄市長韓國瑜已正式投入國民黨總統初選，有民調顯示，若高雄市長補選，高雄市民普遍認為去年年底敗給韓國瑜的行政院副院長陳其邁是最佳人選。陳其邁今被問到此事時，他說這是市民對韓國瑜未來生涯規劃的反應，若韓認真做，就不會有這結果。對於這番回應，有網友諷刺道「但你已經輸了，輸得很徹底是事實！」但也有網友提出不同意見。

若韓國瑜被國民黨提名參選總統，而辭去高雄市長，照選罷法規定三個月內應補選高雄市長。據《匯流民調》所做的最新民意調查，高雄市長補選，若由陳其邁對決李佳芬，陳其邁支持度為59.6%、李佳芬24.6%；若陳其邁對決李四川，陳其邁54.8%、李四川30.6%；若陳其邁對決黃昭順，陳其邁56.8%、黃昭順22.9%。

對此，據中央社報導，陳其邁今表示，這項民調是民眾對韓國瑜未來規劃的反應，若韓國瑜努力做、認真做、兌現競選承諾，「我想不會有這個結果」。陳也提及，高雄市民對韓國瑜有很高期待，政黨雖有競爭，但地方建設不分藍綠，中央也會在防疫、招商、重大建設等議題上全力協助。

網友則諷刺表示「但你已經輸了，輸得很徹底是事實！」、「50%以上的高雄人都懷念5000個坑？」、「若高雄人看不到韓市長的努力, 就讓民進黨再拿回高雄, 這是高雄人要的(5千個路坑, 20年沒清的下水道)也沒關係」。但也有網友認為「韓國瑜不要給這陣風吹昏了頭，趕快專心市政吧」、「趕緊回歸市政建設，否則會被市民及全民唾棄」、「水能載舟亦能覆舟」、「好不容易收復高雄，結果...」。

(中時電子報)