生活家建設在太平區的透天別墅成屋建案「生活家徽」一期，位於南太平唯一重劃區「泓大重劃區」。（圖／生活家建設提供）

近期太平、大里新案紛紛出籠，新案不約而同強調交通、學區、商圈等三大「標配」，成為房市新興熱區，有土斯有財的透天別墅，被視為市場熱銷標的，看好台中市太平區交通便利、重大建設紛到位，建商搶進推案，尤其學區與公園優勢，為建案加分，生活家建設將7期作品經驗移植到太平區，推出「生活家徽」一期別墅建案，緊臨8000坪公園，又位在長億國小第一排，打出「1字頭別墅」房價，讓首購族就買得起的透天別墅，吸引很多客源。

生活家建設總經理特助劉瑾昀表示，針對住戶的冷氣主機特別規畫格柵收納，施工灌漿及防水等工程親自監工，還拍照製作工程履歷表，衛浴防水兩倍加強，抿石子使用導水板避免髒汙，將興建7期豪宅的工法與品質帶到太平區的豪墅建案。

劉瑾昀指出，別墅建案擁有獨立門戶，也能享有大樓的管理品質，所以特別設立環保空間有專人處理垃圾，住透天的房子不必擔心要提著垃圾在路邊等垃圾車，加上全區燈光計及植栽綠化，享受社區美化的特色。

生活家建設在太平區的透天別墅成屋建案「生活家徽」一期，位於南太平唯一重劃區「泓大重劃區」，生活環境和地段價值媲美8期和單元二，直接面對長億國小校園，與近萬坪公園當鄰居，享受無敵視野與大棟距。

劉瑾昀強調，「生活家徽」一期設計國寶肖楠森林中庭，戶戶擁有家樹的美麗窗景，綠意露台的大客廳，不必忍受汽車廢氣，沒有雜亂雨遮礙眼，總戶數18戶，戶戶併排雙車位，衛浴全部採光通風，連門牌都是特別設計，成為住家最美門牌。

建商表示，74號快速道路全線通車，太平內新匝道與大里德芳匝道已是當地的主要幹道，加上串連國3，南來北往便利，沿線成為房市推案的熱門指標，吸引不少霧峰、草屯等首購族及年輕小家庭選在太平、大里成家。

隨著少子化趨勢，家長購屋選擇時，學區列為為優先考量，加上坐擁機能完善的商圈，太平、大里順勢成為首購、首換族最愛，為區域房市帶來穩定的剛性需求。

生活家建設總經理特助劉瑾昀表示，「生活家徽」一期以7期別墅最高規格的設計建材和配備，在最佳地段，蓋最好的房子。（盧金足攝）

「生活家徽」一期設計國寶肖楠森林中庭，戶戶擁有家樹的美麗窗景，綠意露台的大客廳，戶戶併排雙車位。（圖／生活家建設提供）

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