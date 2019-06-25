新竹市消防局統計今年元月起至本月中，急救「到院前心肺功能停止（OHCA）」救活率達25.3％，共救活50人，康復率也達7.6％，消防員感性表示，將患者從死神手上拉回，並康復出院，是種無與倫比的成就感。

新竹市消防局日前獲報，食品路1名57歲男子突然暈倒在客廳地板上，疑似失去呼吸、心跳，家屬現場實施CPR，光復消防分隊隊員胡家齊、潘星甫隨即趕抵，接手後發現男子呈瀕死狀，立即CPR並使用AED（自動體外心臟電擊去顫器）分析心率，建議除顫2次。

奄奄一息的男病患被推上救護車，火速直奔國泰醫院，消防員不放棄任何希望，持續實施CPR及BVM（袋瓣罩甦醒球），此時，AED隨車監顯示，男子恢復自主呼吸及脈搏，到院後醫護人員接手急救，5天後康復出院。

此案負責急救的胡家齊與潘星甫，因救護處置得宜，順利拯救患者性命，獲消防局長李世恭表揚，2明勇消回顧，「當時一心只想著搶救患者，每按壓一下CPR就代表一個機會」，得知患者最後順利出院，內心感覺「暖暖的」。

光復消防分隊長林明旦表示，早年因急救設備有限，遇到OHCA患者，很難能救得回來，如今有AED、自動心外按摩機，科技加上技術，真的救了不少人，此案最早發現患者OHCA的家屬，經勤指線上指導CPR，給予家人重生的機會。

事實上，新竹市消防局今年OHCA急救案共搶救198人，救活50人，救活率達25.3％，康復人數15人，康復率7.6％，成功扮演新竹市民生命守護神的關鍵角色。

(中時 )