台南國際芒果節已於22日正式登場，本周六29日由玉井區公所主辦的「芒芒樹海玉見你」活動接棒，活動當日發放500支芒果冰棒免費讓民眾嘗鮮，也邀請在地社區一同推出精彩歌舞表演同樂。
「芒芒樹海玉見你」主活動9點起於噍吧哖事件紀念園區展開，除了有精彩的音樂、舞蹈表演、奇幻魔術秀、歡樂氣球秀、夢幻泡泡秀，舞台區親子趣味闖關區凡闖關成功贈精美好禮乙份；噍吧哖事件紀念園區將推出全區解謎遊戲及芒果常識闖館趣，闖關成功贈文創好禮乙份，數量有限，送完為止。
此外，公所同時舉辦幸福芒果繪畫趣，由小朋友繪製出心目中的玉井樣貌；與公所特製打卡版拍照打卡，即贈限量精美好禮乙份。
今年公所也規畫兩梯次採果樂活動，可讓民眾實地走訪星光果園，體驗農村採摘芒果，報名相當熱烈，歡迎民眾大手牽小手，來玉井買芒果、吃芒果冰、深度體驗玉井農業及文化特色。
(中時 )
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