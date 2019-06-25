「愉悅龍們」味全龍球團選秀策略研討會。(味全龍提供)

味全龍相隔20年回歸中華職棒舞台，由於球隊在7月1日的中職新人選秀會握有狀元籤，教練團對此相當慎重，因此味全龍特別跨界與亞洲即時互動媒體龍頭17 Media、新世代的體育頻道ELEVEN SPORTS共同合作，將於本周四(27日)晚間7點到8點，開設「愉悅龍們」直播節目，屆時龍隊總教練葉君璋、教練張泰山、黃煚隆，會和球迷互動分享選秀內容，邀請球迷推薦選秀狀元人選。

「愉悅龍們」由17 Media人氣直播主Amis搭配ELEVEN SPORTS當家主播陳雄威共同主持，和味全龍教練團在線上與球迷直接進行互動，觀眾除了可以聽到第一手味全龍選秀策略，更可在節目中透過17直播APP進行最即時的投票互動。

17 Media人氣直播主Amis。(味全龍提供)

如果沒辦法跟上直播也沒關係，球團也邀請球迷25日起在17直播《味全龍隊》官方帳號的貼文中推薦選秀狀元，並且說明推薦該名球員的原因，就有機會獲得龍隊教練們的簽名球帽。

另外，7月1日選秀日晚間6點，ELEVEN體育一台也會送上現場直播，味全龍隊球團將開台灣職業球團先例，開闢第二現場進行制服組團隊的辦公室直播，讓所有球迷朋友可以體驗如電影「超級選秀日」，看到球團辦公室針對選秀的精彩討論畫面。

(中時電子報)