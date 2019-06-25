身障手冊「綠色改粉紅色」，台南市政府社會局提醒，舊版綠色政見7月10日起失效，舊制、未註記效期的身障手冊換發作業將於7月10日截止，目前台南市還有600人未辦理換證，社會局呼籲，持綠色舊制永久效期手冊且尚未辦理換證者，請儘速備妥相關資料至戶籍所在地區公所辦理換證，屆期未換證者社會局將依身權法註銷，影響持有人享有的權益。

台南市政府社會局指出，依「身心障礙者權益保障法」第106條規定，持永久效期身心障礙手冊者，應於2015年7月至今年7月10日前辦理換發新制身心障礙證明，截至今年5月底，台南市逾5萬2千人完成換證，但仍有600人尚未換證。

社會局提醒，至今年7月10日逾期未辦理者，將依身心障礙者權益保障法第106條規定註銷身心障礙手冊，持有人原本享有的相關權益，如所得稅和健保費減免、免牌照稅、免停車費等褔利，都將受到影響。

社會局身心障礙福利科許乃文科長表示，台南市針對原持有舊制綠色身心障礙永久效期手冊者，必須換發成新制粉紅色「身心障礙證明」，考量部分身心障礙者若因行動不便、疾病或家中無人力等因素無法外出辦理換證，可聯繫戶籍所在地區公所社會課或社會局身障需求評估社工人員協助換證，相關永久效期之身心障礙手冊換發身心障礙證明問題，都可洽詢社會局身心障礙福利科06-2352978

(中時 )