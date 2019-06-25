民進黨中央今出席舉行「2019青年入陣-民主新星研習營」成果發表會；蔡英文致詞時表示，「2020總統一定要勝選，立委一定要過半，我不要問你們好不好，這就是一個命令啦，我們一起來達成」。

「青年入陣」是經過200多位報名篩選出80位出席蔡英文今與參加青年入陣的年輕人互動，她致詞時笑著說，演講稿上有一個加註：「現場大多是鐵粉」。

她說，今天看到的是更年輕的一組人，「剛剛聽到你們有一個人叫余天叫余大哥，真是沒大沒小，下次看到陳菊秘書長，打算叫她什麼？」也沒關係啦，被叫到的人心裡是高興的。

她說，「我進來很多人叫我加油，但我常常想回一句話，我的油需要你們來加啊，我們需要一起走過2020這場大選」。

她指出，看到大家手上很多標語牌，慷慨激昂發言，覺得蠻好的，「但我們對年輕人的訓練是派去廟口，從沒有人到10、20個人來聽，不是只有標語要告訴台灣社會最基層、台灣社會最重要的力量的那群人，要說給他們聽，讓他們聽到懂為止。這件事情恐怕才是你們最大的挑戰」。

總統認為，世代之間對不同議題的看法差異性很高，因此常在議題取捨與方向取捨之間，卡在一個不同的世代想法不同，所以說服同世代的人，再來是爸媽、阿公阿嬤，要耐得住寂寞。這個功夫確實是從政的基本功，也是最困難的工作。

蔡總統透露一個秘辛，「為什麼2019年1月蔡英文變成不一樣的人，1124的選舉為什麼蔡英文是另一個人」，1124前蔡英文忙著當總統與黨主席，確實與社會大眾的接軌比較沒有機會跟時間，敗選以後她坐在辦公室想說，應該怎樣檢討，總統府有很多年輕幕僚，最老的就是林鶴明帶隊，讓他們想想總統應該做什麼事情、跟什麼人談話。

她說，1124後她的行程安排、講話內容、接觸對象突然不同了，「表示青年世代，我們真的不能小看他們」。

這些青年不僅加入蔡英文臉書、IG還有Line；蔡英文開心說，「你們有點盲目喔！」她說，「我預期你們將來在選戰中會變得非常關鍵，會期待你們在造勢場去一個個放椅子，大進場做人牆把候選人移開，這是做夥伴的基本功，但我們在這個階段，還是請大家在網路上用獨特的、通行的語言，把我們的支持跟夥伴做最大的擴散。」

(中時 )