國防部官員證實，日前才在南海進行訓練的大陸遼寧號航空母艦與護衛艦隊，昨天離開海南島三亞港，一路往北行經東沙群島海域，今天上午從台灣南部進入台灣海峽，這也是遼寧號在歲修後首次進行西太平洋第二島鏈及南海訓練航行，同時也是今年度省次經過台海，目前海空軍都在進行嚴密監視當中。

國防部今（25）日表示，中共遼寧號航母編隊由南海經臺灣海峽北返，期間國軍運用聯合情監偵均能全程掌控與應處，確保國家安全與區域穩定，籲請國人放心。

(中時電子報)