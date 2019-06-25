浪漫單車網紅謝亞南YANA上週遊高美，帶大家一次搜刮高美浪漫小旅行秘笈，這週幸福在騎中讓愛沒有界限！29日英國經典摺疊車品牌Brompton「小布」車隊將輕巧騎乘探訪高美溼地，無限飽覽藍色海岸美景與生態，30日還有網紅日本人的歐吉桑，與你約騎攻上136線赤崁頂，守護最愛的山路聖地！

台中市政府觀旅局長林筱淇說，為讓世界旅客不分國籍都能以鐵馬之旅深度體驗台中市的美好，市府推動自行車友善城市，為台中打造完善及串連觀光景點之自行車路網，創造更多旅遊新祕境！

林筱淇指出，住在台灣約7年且熱愛台中的「日本歐吉桑」，最愛騎乘136線自行車道，總是以行動展現這份對自行車道的愛，這次特別邀請他來體驗活動，與大家分享136線自行車道的美麗環境。

觀旅局說，參與幸福在騎中活動玩AR擴增實境闖關，週週抽三台自行車，活動即將進入第三週，快抓住幸福的尾巴，相揪一騎來參加！踩水觀夕陽浪漫遊濱海自行車道、約騎挑戰136線自行車道、親子同樂兜風遊潭雅神綠園道，前300名完成3條幸福自行車道闖關者，還可獲得雙層運動水壺。

(中時 )