今天（6月25日）早上2點9分，大陸西昌衛星發射中心用長征三號乙運載火箭成功發射第46顆北斗導航衛星，這也是北斗三號第2顆傾斜地球同步軌道衛星，經過一系列在軌測試後，將與此前發射的20顆北斗三號衛星組網運行，適時提供服務，進一步提升北斗系統覆蓋能力和服務性能。

今天凌晨的衛星發射，大陸航太人員是在南太平洋預定海域上的遠望3號船完成衛星發射的海上測控任務，整個測控過程持續約9分鐘，海上測控為火箭三級二次關機、星箭分離等一系列關鍵動作提供了有力測控支撐

(旺報 )