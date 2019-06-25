陸今發射第46顆北斗衛星 14:392019/06/25 旺報 廖慧娟 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 今天（6月25日）早上2點9分，大陸西昌衛星發射中心用長征三號乙運載火箭成功發射第46顆北斗導航衛星，這也是北斗三號第2顆傾斜地球同步軌道衛星，經過一系列在軌測試後，將與此前發射的20顆北斗三號衛星組網運行，適時提供服務，進一步提升北斗系統覆蓋能力和服務性能。 今天凌晨的衛星發射，大陸航太人員是在南太平洋預定海域上的遠望3號船完成衛星發射的海上測控任務，整個測控過程持續約9分鐘，海上測控為火箭三級二次關機、星箭分離等一系列關鍵動作提供了有力測控支撐 (旺報 ) #衛星 #北斗 #火箭 #服務 #系列 也許您會感興趣 推薦閱讀 孤獨華麗的火箭人 04:102019/06/21 時論廣場 資料應用服務工作坊 大數據提升便民服務 04:102019/06/22 地方新聞 台美合作升級 福衛七號升空 航太產業得利 04:092019/06/23 財經要聞 火箭回收再用 福七創多項第一 04:092019/06/23 財經要聞 美韓營運商 5G服務大車拚 04:092019/06/23 產業．科技 最大貨機An-124 在利比亞遭火箭彈擊毀 18:052019/06/23 軍事 田中地政所 榮獲第2屆「政府服務獎」 20:092019/06/23 生活 NBA》保羅看淡謠言 不想離開火箭 10:172019/06/24 體育 人行、銀保監 首發大陸小微企業金融服務白皮書 20:222019/06/24 財經 台灣福衛七號下午升空 台產承保衛星計劃 09:262019/06/25 財經 兩岸熱門新聞 旗津洞頭小三通今首航 高雄溫州發大財 - 兩岸 - 旺報 福建GDP 力拚超越台灣 - 兩岸要聞 - 中國時報 陸今發射第46顆北斗衛星 - 兩岸 - 旺報 我友邦索羅門 本周派團赴北京考察 - 兩岸 - 中時 退回華為手機寄美包裹 FedEx又道歉了! - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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