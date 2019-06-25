洋基在這波藍鳥3連戰結束後，將與紅襪在29、30日前往倫敦打兩場例行賽。由於英國的時差，首戰大約是台北時間30日凌晨1時開賽，第2戰同為30日晚間10時。這是大聯盟首次登陸歐洲打例行賽，洋基派出田中將大先發，讓他成為亞洲第一人。

第2場洋基預計派沙巴西亞(CC Sabathia)先發，沙胖說：「如果我沒上場，我一定會嫉妒其他隊友。第一次在英國的基襪大戰，這實在太有趣了。」這次登陸倫敦，大聯盟允許兩隊多帶1個人(第26人)。

紅襪月中拉出一波6連勝，但是又跟雙城與藍鳥陷入苦戰，今日他們在白襪3連戰首役再見安險勝。紅襪落後洋基8場勝差，這是他們追趕的好機會，以衛冕軍來說，紅襪表現令人失望，反觀去年落敗的道奇依然雄踞國西，太空人也還高臥美西王座。

雖然洋基的沙胖覺得這很好玩，但紅襪總教練柯拉說：「我跟大家說了，我們不是去旅遊的，而是要去追趕洋基的，這兩場比賽至關重要。」洋基總教練波恩(Aaron Boone)比較從容，他只擔心球員睡不飽而已。

(中時電子報)