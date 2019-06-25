鶯歌陶瓷博物館即日起在B1陶藝長廊展出「薪窯之美：臺、美、日陶藝家聯展」，台灣陶藝家葉文、美國陶藝家夏沂汾及日本陶藝家豊増一雄首次以薪窯作品聚首。（許哲瑗翻攝）

鶯歌陶瓷博物館即日起在B1陶藝長廊展出「薪窯之美：臺、美、日陶藝家聯展」，台灣陶藝家葉文、美國陶藝家夏沂汾及日本陶藝家豊増一雄首次以薪窯作品聚首。（許哲瑗翻攝）

鶯歌陶瓷博物館即日起在B1陶藝長廊展出「薪窯之美：臺、美、日陶藝家聯展」，台灣陶藝家葉文、美國陶藝家夏沂汾及日本陶藝家豊増一雄首次以薪窯作品聚首。（許哲瑗翻攝）

鶯歌陶瓷博物館即日起在B1陶藝長廊展出「薪窯之美：臺、美、日陶藝家聯展」，台灣陶藝家葉文、美國陶藝家夏沂汾及日本陶藝家豊増一雄首次以薪窯作品聚首。（許哲瑗翻攝）

新北市政府文化局所屬鶯歌陶瓷博物館即日起至7月14日，在B1陶藝長廊展出「薪窯之美：臺、美、日陶藝家聯展」，台灣陶藝家葉文、美國陶藝家夏沂汾（Evan Shaw）及日本陶藝家豊増一雄（Kazuo Toyomasu）首次以薪窯作品聚首，難得一見，展期間每週六、日下午2時至3時還有免費專場導覽，歡迎把握機會前來。

陶博館表示，自古以來燒製陶瓷均以薪柴為燃料，後以電窯及瓦斯窯等易控溫且無落灰的現代窯成為主流。近年許多陶藝家重新嘗試在坯體或釉面上留下自然落灰的柴燒創作，也有陶藝家以巧妙的建窯方式，以薪柴復原傳統白瓷及青花瓷製作。

陶博館指出，這次聯展參展的陶藝家都堅持用薪窯，創作卻迥然不同，為了讓更多人認識薪窯之美，特別在展期間的每週六、日下午2時至3時，安排專人導覽，免費參與無須預約，歡迎多加利用。

陶博館表示，本次共展出46件作品，以3位陶藝家的作品來分區；台灣資深陶藝家葉文在大溪自建「層窯」，他的作品兼備裸燒與釉燒兩種特色，呈現東方柴燒禪意美學，開闢現代陶藝新領域。美籍陶藝家夏沂汾致力於東方陶藝創作與研究，以熟悉的西方邏輯精煉東方器形，並強調薪柴落灰與土坯在烈焰中自然幻化的結果，色澤豐富多元。

日本陶藝家豊増一雄熟知景德鎮與京都燒瓷藝，他利用薪柴的炙熱，避開落灰，以傳統技法燒製出當代青花瓷與白瓷，作品典雅沉靜。

陶博館表示，為增進新北市陶瓷與國際交流的機會，開放「陽光特展室」及「陶藝長廊」給國內外陶藝家、陶瓷工作者或策展人申請，歡迎有興趣的人在今（108）年8月15日前報名申請，期待透過國際間的藝術能量相互交流，創造更多陶藝的火花。詳細內容可上陶博館官方網站www.ceramics.ntpc.gov.tw及粉絲專頁www.facebook.com／YCMuseum查詢。

(中時 )