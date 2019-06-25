李嫣證實明年出國念書。（圖／翻攝自 IG）

李嫣澄清明年初中三年級畢業將出國念書。（圖／翻攝自 IG）

天后王菲與前夫李亞鵬愛女李嫣先前就讀北京德威英國國際學校，過去外界曾起底天后愛女所念這所學校的學費十分可觀，小學部一年學費從人民幣20.4萬到22萬（約台幣92萬到99萬），初中部一年要24萬人民幣（約108萬台幣）最近她在IG上傳和同學合影，證實之後將到國外念書。

人小鬼大的李嫣過去曾在網上公開王菲的豪宅與化妝間，引來許多話題，13歲的她最近透露將出國留學，據知，李嫣所念的北京德威英國國際學校是知名的貴族學校，只接受外籍學生就讀，導致能進入學校的學生非富即貴，除了李嫣之外，華誼總裁王中磊兒子王元、「跳水王子」田亮女兒森碟也是該校學生，李嫣的姊姊竇靖童也是在該校的上海分校就讀。

李嫣最近在IG曬出校園團體照，調皮的她用貼圖蓋住了自己和同學的臉，但可見嬌小穿著藍色外套的她坐在正中間，有人問她：「寶貝，妳要出國讀書了嗎？」李嫣也大方回答：「是的鴨（呀）」，另有人問：「初中畢業了？」她回：「不是啊，就是初二結束，明年就要走了，所以要發一下」。

(中時電子報)