我國與友邦索羅門群島的邦交不穩。英國路透24日報導稱，索羅門群島本周內將派出代表團，訪問北京、台北並赴多個與大陸建交的索羅門群島鄰國考察，評估是否轉而與大陸建交。

路透社24日在網上刊出題為《索羅門群島將謹慎評估對與臺灣的關係》的報導，稱索羅門群島政府將派出代表團，訪問大陸以及多個與大陸有外交關係的國家。

索羅門群島總理索加瓦雷日前成立「台灣關係特別工作組」，路透報導引述該小組負責人的話說，7名成員組成的代表團將訪問萬那杜、斐濟、薩摩亞、東加、巴布亞紐幾內亞等與大陸有正式關係的國家，進行「個案研究」，瞭解他們與大陸建交後的情況。

至於此行的詳細安排，該小組主席富桂(John Moffat Fugui)透露，這次訪問將在本周內開始，最快27日出發，行程還會包括北京、臺北。

作為南太平洋島國，索羅門群島是我國目前17個邦交國之一。澳大利亞廣播公司(ABC) 20日報導稱，由富桂領導的跨黨派小組正在考慮是否將目前所保持的與台當局的外交關係轉向大陸，並且富桂還給出了向索羅門群島政府提交建議的明確日期：7月7日之前。

(中時 )