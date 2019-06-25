陸軍航空特戰指揮部所屬空降訓練中心25日上午執行特種地形訓練班第2次跳傘，但在上午8時50分左右發生意外，高姓及施姓上兵操控的傘具在離地100公尺時發生碰撞，2人以共用1傘方式重摔落地，緊急被送往國軍高雄總醫院治療，所幸皆無生命危險。

大武營區指揮官方裕原指出，當時共有45人進行傘訓，學員在高空傘開狀況都還正常，但下降至半空時，突然發生傘具碰撞，導致操控上傘的高姓上兵傘具有吃不到風的狀況，伴隨下傘急速下墜。

高姓上兵因脊椎第2節遭重擊，已緊急開刀治療，至於施姓上兵傷勢較輕，但目前仍留院觀察，2人送醫時意識都還清楚。空降傘訓中心也緊急宣布暫停訓練，待進行案例宣導與緊急狀態全數排除後，會再下周一恢復訓練。

航特部於案發後，立即指派高階幹部全程陪同與協助就醫事宜；另單位已組成專案小組釐清肇因，未來將續秉最高安全標準，勤訓精練，以維訓練安全。

(中時電子報)