張文綺剛從柬埔寨度假回台，明將到台中替代謝忻錄製《綜藝大集合》。《大集合》是固定主持還是暫代當嘉賓？張文綺說，「我完全聽公司安排，我現在最主要就是把《天才衝衝衝》顧好，因為《天才衝衝衝》是我最久、跟大家最熟的地方，我習慣在家鄉」。

張文綺和謝忻是姊妹淘，謝忻和阿翔發生不倫戀之後，張文綺今首次談姊妹，提到自己有關心謝忻，但沒去她家，就是通電話關心，「情緒還ok，她心情平靜了，我知道她好好的就好了，因為這種事我們沒辦法再多說什麼，先讓她平靜一段時間，等她好了之後就會跟大家見面」。

有和謝忻討論要自己要接《綜藝大集合》的事？張文綺說：「沒有，我完全聽令辦事。」她說，「謝忻發生事情之後，我頂多問她好不好，要記得吃飯就句點了，我怕她煩，她很獨立，我相信她可以自己整理，我叫她吃飯，她有回我一個『OK』的貼圖」。

謝忻爆不倫戀，小甜甜被傳氣得和閨蜜謝忻切割，張文綺說：「因為我和小甜甜完全沒私交，我根本不可能去問她們這種事。」謝忻主持《綜藝大集合》1集酬勞約3萬，傳張文綺錄《大集合》被打4折，對此，張文綺高EQ地說：「對我來說，有工作就是好事，一切聽公司的安排，這是我人生歷練，我不要求多與少，平安最重要，因為有時候玩遊戲，出入都平安，工作順利就好了，這是我個人的心願。」

(中時 )