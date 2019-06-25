27歲的林姓男子去年與國中剛畢業的15歲小女友發生性關係，事後少女家人知悉，林男就告訴小女友堅決否認2人發生性關係，就說處女膜「是自己DIY弄破的」。案經少女父親提告，台北地方法院依對於14歲以上未滿16歲之女子為性交罪，判林有期徒刑6月。可上訴。

判決指出，林姓男子結識少女後雙方交往成為男女朋友，但少女家人認為2人年紀相太多，要少女和林男斷絕交往，惟2018年6月27日下午1時許，林男在台北市一家電影館包廂內，與小女友合意性交，事後少女的姑姑察覺有異，追問後得知，少女的父親因此向警方報案，檢察官將林起訴。

北院審理時，林否認與少女性交，辯稱「我們只有摟摟抱抱」，稱少女遭家人毆打才作不實陳述。

少女證述，她與林曾是男女朋友，發生性行為後，她緊張又怕懷孕，林曾給她避孕藥，她當著林的面服下。

少女的姑姑作證說，家人發現少女與林男認識後，因為2人年紀相差過大，家人極力反對，但少女還是偷偷跟林聯繫、交往。合議庭檢視少女與林男messenger對話記錄發現，林事後曾教少女說「一句話打死不認」；少女問林「如果他們要帶我去婦產科驗我處女在不在，你要我怎麼說」，林回「就說妳自己DIY弄破的」。

合議庭認為，從其他對話記錄，林與少女多次提及2人發生性行為，林自信少女家人沒有證據、性行為時也沒有被監視器拍到，要少女不要慌張，少女證述與林性交可以採信。林男與未滿16歲少女性交，犯行明確，審酌他有一定歷練，明知少女智慮未深、性觀念不成熟，卻與她性交，影響她的身心發展，還影響少女證述，但考量少女父親的意見後，判他6月徒刑。

(中時 )