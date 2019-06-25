暑假期間青少年經常從事各項戶外休閒活動，新北警除加強各重要觀光景點交通疏導管制外，並針對青少年易聚集場所及易滋生危險駕車路段，加強稽查、取締。

新北市有許多觀光旅遊景點，每逢假期必人車湧現，為避免壅塞，新北交通警察大隊除規畫常態性防制危險駕車路檢勤務，並將於石碇區北宜公路、碇格路、新店區銀河路、汐止區汐萬路及三峽區台7乙線路段規畫專案性勤務，強化「區域聯防」機制及加強噪音車稽查，結合科技執法設備，有效防範危害用路人安全行為。

交大表示，除隨時掌握路況，即時通報、落實疏處外，並視現場狀況啟動各項機制，如快速到位、協調國道匝道儀控調整、交通敏感地區緊急應變、台64、65線跨區支援協調、加速事故處理與現場排除等，以減少交通衝擊，迅速恢復車流順暢。

交大呼籲，請民眾多使用大眾運輸工具，做好行前規畫，並多關心小孩在暑假期間的活動情形，鼓勵從事正當休閒娛樂，絕對不飆車、不沾毒，不從事危險或違法的活動，共度一個安全安心的假期。

(中時 )