中國國民黨2020初選首場國政願景電視發表會前，高雄市長韓國瑜表示他的國政顧問團至少有30人以上，但都不公開。韓國瑜還自我揶揄:說土包子背後有很多諸葛亮。

同時前行政院長張善政公開表示，為了阻止民進黨繼續執政，必須有好的策略。似乎暗示他不排除「韓張配」。對此，韓國瑜雖未正面回應，但稱讚張善政是「優質的人格者」，真的能苦民所苦、傾聽民意，更讓外界對兩人未來合作空間充滿想像。

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(中時電子報)