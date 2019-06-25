立法院今審查大法官人事同意權，無黨籍立委陳玉珍問被提名人楊惠欽，「台灣這兩個字是不是一個國家？」楊惠欽尷尬表示，台灣這兩個字應該沒有出現在《憲法》，「在《兩岸人民關係條例》中，是講台灣地區的用語」，並表示目前沒有出現以台灣為名的國家名稱，但也多次面露尷尬，表示「恐有政治議題存在」。

陳玉珍詢問，當中華民國總統到海外去時，應該說她是台灣總統嗎？楊惠欽則面露苦笑，「」陳玉珍也頻頻追問，中華民國的固有疆域是涵蓋到哪邊？楊惠欽則尷尬地說「很大很大」，但憲法並沒有提及是哪裡，僅稱固有疆域；但根據《憲法增修條文》，國家還沒有統一，屬於「統一前」狀態，固有疆域的範圍她很難說大到哪裡。

陳玉珍則酸，楊即將擔任大法官，卻對中華民國疆域都無法解釋，「有這麼困難嗎？是擔憂政治上的意涵嗎？」但楊都回答不出來。陳玉珍則批評，中華民國《憲法》就是抱殘守缺的憲法，呼籲楊身為大法官可以勇敢說出自己說法。

陳玉珍說，台灣對她而言真的是一個地名，因為所謂的台灣地區包含「台澎金馬」，所以台灣就真的只是一個地名、而不是國名。

陳玉珍說，兩岸人民關係條例中的大陸地區、台灣地區兩邊實行不同的制度，所以是在一個中華民國下的兩種不同制度，也算是一國兩制，「不要聽到一國兩制就好像蛇蠍猛獸」。此時楊惠欽則低頭不語，甚至一度笑了出來。

陳玉珍也問及，依據《憲法增修條文》第5條，政黨目的行為危害中華民國之存在、自由民主憲政制度，將違憲，若政黨天天主張「台獨」，是否危害中華民國的存在？

對此，楊惠欽則表示，此牽涉層面太廣了，政黨是否違憲屬於大法官職權事項，可能會形成具體個案，但她因為自己被提名人的身分，不方便表示意見。

陳玉珍則酸，她看到楊惠欽的履歷，都是「中規中矩，一直表現很好，但不方便表示意見」。

(中時 )