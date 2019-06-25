孫賢周為了家人不得不成為惡魔，利用權力和金錢控制著崔振赫。（圖／龍華電視提供）

孫賢周在《正義之刃（Justice）》中飾演一名不擇手段，眼中只有利益的建設公司會長宋宇龍，以金錢做武器，利用人類的貪婪欲望，與李泰京（崔振赫 飾）合作，替上流社會處理各種不法案件，進而壯大自己的公司；私底下的孫賢周卻是超貼心的前輩，手機裡一直保存著30多名後輩演員的簡歷，只要遇到機會就幫後輩們牽線介紹，真正暖男無誤。

已經是影帝級的孫賢周曾經歷了10幾年的配角生活，很清楚機會對於演員來說是有多麼重要，在一次採訪中說到，當時為了不被替換，拚命演好每一個鏡頭，因為得來不易的成就，至今還是保持著初心，並且不遺餘力的提攜後輩。

在新戲訪談中，孫賢周對崔振赫和NaNa的演技和努力大力讚賞；崔振赫也說到孫賢周是個很會照顧人，平易近人的前輩，從前輩精湛的演技也學習很多，劇組相處非常和諧愉快。有崔振赫和NaNa高顏值組合，和自稱有「天使臉孔」的演技派孫賢周，三大卡司陣容為《正義之刃》帶來了話題。

《Justice》改編自同名網絡小說，李泰京是個為了幫弟弟復仇不得不與惡魔交易的「勝訴率99.99%的王牌律師」；宋宇龍為了家人不得不成為惡魔，利用權力和金錢控制著李泰京；徐妍兒(NaNa 飾)是個為了正義勇往直前，固執的個性成為地檢署有名的「炸彈」檢察官，曾與李泰京相戀，卻因「女演員連續殺人失蹤案」再次相遇。

《正義之刃》將於7月18日起，手機追劇不間斷「歡樂看FainTV」，每周四、五同步韓國。請鎖定8月10日起，每周六晚間11點在MOD 354頻道《龍華影劇台》，全台電視首播。

(中時電子報)