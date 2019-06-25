前天退出民進黨的台灣民意基金會董事長游盈隆日前公布蔡英文總統民調回升，今他在臉書分析「為什麼最近蔡英文人氣回升？」；他說，蔡英文聲望短期內急遽竄升主要可歸因於兩大效應是「花車效應」及「鞏固領導中心效應」。

他強調，合理的邏輯推演是「賴清德輸了總統初選」仍然是一個無頭公案。在某個意義上，類似1963年美國甘迺迪總統（JFK)遇刺，而誰殺了甘迺迪？到現在還是謎一樣。

游說，昨天他發表了台灣民意基金會六月全國性民調結果，其中最重要的發現之一是蔡英文「已破繭而出」，但原因是什麼？大致說來，首先，關於「花車效應」，或稱「西瓜偎大邊效應」，主要指的是蔡英文總統從民進黨總統初選中勝出，不論過程多麼難看、無理或骯髒（nasty），贏就是贏，再加上初選過程中動員全國黨政大員輔選，透過各種社團全台大動員，在全國性的媒體及網路上頻頻造勢，拍了幾支很花錢的CF，網軍精銳盡出。

他說，把初選當大選打，受影響的人不知凡幾，以至於出現短暫性失憶的集體現象，忘了過去三年蔡總統執政表現不佳的紀錄。此外，人們有向勝利者歡呼的傾向，這當然也是一個重要因素。。

至於「鞏固領導中心效應」；他說，今年初習近平大剌剌對台喊話，主張「一個中國」、「探索『兩制』台灣」、「不承諾放棄使用武力」、「反獨促統」以來，在台灣就出現明顯「鞏固領導中心效應」，尤其是蔡總統適時策略性強硬回應，收到意想不到的效果，聲望扶搖直上。從此，蔡總統一改過去三年對中溫吞的姿態，變身成所謂的「辣台妹」，精準地抓住台灣人的政治胃口。

他說，再加上最近震驚世界的香港大規模「反送中運動」，讓台灣人除同情香港人追求「自主的司法與人權」訴求，更深刻意識到中國「一國兩制」的禍害，自然心生鞏固領導中心的傾向。

他認為，還有三個次要因素：第一，整體憲政運作逐漸回歸正常的「雙首長制」，一方面改善了蔡政府的效能和效率，另一方面減少了蔡總統捲入內政紛擾的機率；第二，在野的國民黨近期因總統初選，擴大黨內矛盾與裂痕，面對香港「反送中運動」又顯得瞻前顧後、畏首畏尾，整體表現乏善可陳，間接助長了執政者的氣勢；第三、同婚效應持續發酵，短期內讓年輕選民支持回流，某個程度墊高了蔡英文的民意支持度。

他表示，蔡英文近兩個月人氣回升，總統聲望提升到久違的四成八，台灣人對她的感情溫度回升到舒適的55度，總統選舉的支持度也超越可能的主要競爭對手，包括韓國瑜、柯文哲與郭台銘。從某個角度看，2020台灣總統大選，蔡英文從不被看好到現在居於暫時領先的狀態，宛如「灰姑娘」（Cinderella）一樣，這種「灰姑娘效應」是如何出現的？未來會不會持續下去？值得觀察。

他認為，蔡英文整體社會支持的提升，在各種競爭型式中暫時獨占鰲頭的現象，能不能證明她黨內初選打敗賴清德是真的？「我的答案是：No.」。

他說，是根據最新的感情溫度計調查結果，賴清德到目前為止還是明顯比蔡英文受台灣人歡迎和支持；二是蔡英文目前領先群雄，意味著賴清德領先群雄的幅度可能更大，因為賴一直比蔡強。

(中時 )