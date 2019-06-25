中天綜合台36頻道綜藝節目《麻辣天后傳》明（26）晚11點將播出「去這個國家 我差點回不來！下次我再也不要來這玩！」的主題，邀請藝人王仁甫、EASON、蔡逸帆、林柏妤、餅乾，分享出遊的崩潰回憶。當中藝人王仁甫出國超級衰！去泰國遇上恐怖攻擊，去北海道又遇暴風雪，堪稱經典。

明（26）日播出的《麻辣天后傳》主題為「去這個國家 我差點回不來！下次我再也不要來這玩！」找來藝人王仁甫、EASON、蔡逸帆、林柏妤、餅乾分享出遊的崩潰回憶。（圖／中天提供）

王仁甫表示他34歲生日時，老婆季芹安排兩人首次出國的地點－泰國蘇美島舊地重遊，回程到曼谷轉機回台灣時，突然一家人現身給他驚喜，這才知道家人早有準備，要在泰國幫他慶生，讓他超感動，只是驚險的是，他們一家人準備到曼谷四面佛隔壁的高空酒吧，當時司機發現他兒子穿短褲，可能進不了飯店，他們於是提前下車，到附近百貨公司買長褲，不料買完走出來發現前方發生恐怖攻擊，路口全被封鎖，情勢相當緊張，王仁甫餘悸猶存說：「我們下車10分鐘左右就發生爆炸，如果我沒去買褲子，剛好會在爆炸點下車。」幸運與恐攻爆炸擦身而過，王仁甫還說，他一回台灣彷彿國際巨星待遇，被媒體團團圍住採訪，令他印象深刻。

王仁甫到北海道旅遊遇到暴風雪豪華臥舖列車泡湯。（圖／中天提供）

不只這一樁，王仁甫和季芹交往期間，曾安排一場浪漫旅行，甚至提早一年多前，就訂好從北海道赴東京的豪華臥舖列車「仙后座號」車票，一張票價值不斐，一台列車僅一個雙人座車廂，可在透明車廂裡觀賞美麗的雪景，但好巧不巧，北海道發生暴風雪，仙后座班次取消，王仁甫苦笑：「我想說也太衰了吧！那我們要去東京怎麼辦？」兩人只好改搭自由席列車，因為搭車人數眾多，他們從下午4點排隊到晚上9點，好不容易搭上車，卻因為積雪不斷，一路走走停停，王仁甫無奈說：「火車一停就沒空調，空氣又悶又熱，大家就會把衣服一件件脫掉，火車啟動再穿回來，一路上就停、走、臭、香，我們晚上11點從北海道出發，到下午3點多才到東京，總共搭了14個小時。」原本浪漫旅程變成一場災難，讓他們哭笑不得。

eason與李懿到南美洲祕魯旅遊被懷疑是偷渡客。（圖／中天提供）

Eason（黃尹宣）今年與李懿及一位友人，3人到南美祕魯旅遊，旅行途中同行友人的包包遭竊，裡面有相機、名錶等貴重物品，價值約10萬元，好在遭竊地點是在有監視器的公車亭，畫面也有拍到小偷，他們立刻到當地警局報案，原以為很快就能抓到犯人拿回物品，警察卻說當天是禮拜五，連線系統已關閉，要他們禮拜一再來報案，但他們接著要啟程到下一個地方，車程要8小時，李懿、Eason說：「我們有跟警察說接下來要去另一個地方，警察說他們會連線，但到第二個警局，警察就怪說怎麼沒在當地報案，那間警局也沒通知他們。」他們才驚覺被吃案，他們一行人在警局把來龍去脈解釋清楚，警察卻開始懷疑他們是詐騙犯或偷渡客，「他乾脆把我們壓上警車，把我們送去警察總部。」他們最後被關在一個小房間盤查半天，從警局出來時都已天黑，對當地的印象就只剩下看守所的門，驚險的過程讓在場來賓聽了瞠目結舌。更多精彩內容，請鎖定週一至五晚間11點中天綜合台36頻道《麻辣天后傳》。

(中時電子報)