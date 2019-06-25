台南養鹿協會為推廣鹿產品，29日將於玉井商圈舉辦「國產鹿肉養生湯品嘗會」，並展示業者研發的鹿肉食品，提供300份鹿肉供遊客免費品嘗。(劉秀芬攝)

台南市玉井區玉井商圈「挑戰金氏世界紀錄最大刨冰」成功周年，29日將於玉井老街舉辦歡樂慶祝活動，聯合商圈冰店提供優惠及折扣，邀民眾一起來吃冰，此外，台南市養鹿協會更提供300份鹿肉免費品嘗，讓遊客們吃冰又吃補。

2018年6月29日西拉雅風景管理處在玉井舉行挑戰金氏世界紀錄最大刨冰活動，動員玉井鄉親上百人餘時間內完成1554公斤重的芒果冰，轟動一時。為了慶祝破紀錄周年暨無菸商圈揭幕，玉井商圈配合芒果節活動，29日整日將推出精彩表演活動，29日至8月31日冰品都有折扣優惠。

此外，台南養鹿協會為推廣鹿產品，29日將於玉井商圈舉辦「國產鹿肉養生湯品嘗會」，並展示業者研發的鹿肉食品、鹿茸精華乳液、面霜、面膜、鹿肉香腸等，推廣鹿肉產品、食用鹿茸的好處。

西拉雅國家風景區管理處也推出「外國友人吃冰趣」活動，自29日至7月31日的周一至周五，台灣人帶外國友人至合作店家出示護照，並於臉書上傳現場自拍照、tag好友、tag店家及tag西拉雅國家風景區管理處並分享，即可獲得免費新鮮芒果冰乙碗（限量1000碗）。

(中時 )