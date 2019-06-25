疑吃風不足 航特部2人跳傘受傷 14:352019/06/25 中時 呂昭隆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 陸軍航空特戰指揮部表示，所屬空降訓練中心今（25）日上午於屏東地區執行跳傘訓練，高姓、施姓兩名受訓學員於跳出機門後，疑似傘具吃風不足，導致人員落地受傷，已送國軍高雄總醫院治療。 據指出。兩員意識清楚，腰椎疑似骨折，轉院至國軍高雄總醫院診治中。航特部於案發後，立即指派高階幹部全程陪同與協助就醫事宜；另單位已組成專案小組釐清肇因，未來將續秉最高安全標準，勤訓精練，以維訓練安全。 (中時 ) #訓練 #國軍高雄總醫院 #國軍 #高雄 #總醫院 也許您會感興趣 推薦閱讀 港商訪高 韓籲越早投資賺越多 04:102019/06/21 地方新聞 黑韓 打臉高雄市民 04:102019/06/21 時論廣場 軍機降落上海機場？他嗆蘇揆：真正唬爛王！ 15:402019/06/21 政治 救國團探索教育 培訓訓練員 04:102019/06/22 生活新聞 體驗UA武裝制霸 郭婞淳：手臂酸爆了 17:062019/06/22 體育 狂運動卻沒瘦？問題是做錯6件事 05:292019/06/24 生活 國軍超級鐵人 披國旗戰勝七大極限賽 07:582019/06/24 社會 追認通過味全龍成第5隊 訓練基地選在斗六 16:292019/06/24 體育 避免國外學醫搶飯碗 回國要甄試與管控臨床訓練 19:192019/06/24 生活 回鍋高雄呼聲高？陳其邁回應遭一語狠譏 13:422019/06/25 政治 軍事熱門新聞 遼寧號航艦群上午進入台海 完成繞台 - 軍事 擊落美40億無人機 伊朗1天要付37億 - 軍事 美F22,F16新武器 AIM260遠程導彈專剋陸PL15 - 軍事 美認了！ F-22來不及達成80％備戰力 - 軍事 新機缺2特徵 殲-31傳與陸航母無緣 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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