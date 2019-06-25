陸軍航空特戰指揮部表示，所屬空降訓練中心今（25）日上午於屏東地區執行跳傘訓練，高姓、施姓兩名受訓學員於跳出機門後，疑似傘具吃風不足，導致人員落地受傷，已送國軍高雄總醫院治療。

據指出。兩員意識清楚，腰椎疑似骨折，轉院至國軍高雄總醫院診治中。航特部於案發後，立即指派高階幹部全程陪同與協助就醫事宜；另單位已組成專案小組釐清肇因，未來將續秉最高安全標準，勤訓精練，以維訓練安全。

(中時 )