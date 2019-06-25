高姓男子與國中、國小同學利用地下匯兌，幫助詐騙集團洗錢，並收取高額的「水錢」，近5個月經手高達6億多元，高則以千萬跑車藍寶堅尼、保時捷代步，檢警日前搜索逮捕高等9人，高嫌主動繳回犯罪所得700萬，其他人也都允諾要繳回，但迄今未繳分毫，檢察官認為毫無可憫之處，依違反銀行法提起公訴。

檢警調查，自2018年4月到今年3月初，28歲的高男skype暱稱「巴菲特」，30多歲的李則在大陸接應暱稱「郭台銘」，其他人都是與年紀相仿的同學，9人共組的地下匯兌集團，主要客戶是專門詐騙大陸民眾的詐騙集團，匯回台灣的人民幣折合台幣高達6億8989萬，高等人收取3.5％到8％的手續費，獲利約2000萬，都用於買名車、唱歌等娛樂之用，

高男、李男、江男、段男指使同夥利用大陸人頭帳戶，將詐騙大陸民眾的人民幣，存入人頭帳戶內，再由其他地下匯兌業者匯回台灣，高再聯繫小弟搭高鐵到台中、高雄等地收取台幣現金，扣除水錢後將鈔票交給詐騙集團客戶，對話內容「我們做這一行就是洗詐騙的錢，將錢變乾淨的草！」

而高被捕後，價值千萬的藍寶堅尼即將被拍賣，哀求檢察官，希望將車還給他，不然遭地檢署拍賣只能拿會幾百萬，他願意籌錢，主動繳回犯罪所得700萬，讓藍寶堅尼免於遭拍賣。另外，警方在陳嫌家中起出2把改造槍枝、11發子彈，段嫌也坦承是他所有。

檢察官認為，高等9人向各個客戶收取高額手續費，長期助長詐欺、賭博犯罪盛行，兩者相輔相成，導致犯罪集團有暢通管道取回犯罪所得，危害甚鉅，建請法院依銀行法量處適當之刑。

(中時 )