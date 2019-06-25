大陸航母遼寧號已進入台海 14:502019/06/25 中時 呂昭隆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國防部今（25）日表示，中共遼寧號航空母艦編隊由南海經臺灣海峽北返，期間國軍運用聯合情監偵均能全程掌控與應處，確保國家安全與區域穩定，籲請國人放心。 (中時 ) #遼寧 #聯合 #國家安全 #國軍 #海峽 也許您會感興趣 推薦閱讀 美南海監偵遼寧號後 繞台示威 04:092019/06/22 焦點新聞 遼寧號繞台練反介入 美跟監蒐數據 04:092019/06/22 焦點新聞 美軍變相繞台 穿越台海成常態 04:102019/06/22 兩岸要聞 北市聯合醫院仁愛院區急診室火警 06:542019/06/23 社會 外國軍艦穿台海多年 無關挺台 04:102019/06/24 焦點新聞 綠防假訊息提修法 藍批搞錯方向 04:102019/06/24 政治要聞 深圳土拍市場火爆 80家房企爭相奪地 20:242019/06/24 財經 遼寧號航艦群上午進入台海 完成繞台 13:562019/06/25 軍事 疑吃風不足 航特部2人跳傘受傷 14:352019/06/25 軍事 軍事熱門新聞 遼寧號航艦群上午進入台海 完成繞台 - 軍事 擊落美40億無人機 伊朗1天要付37億 - 軍事 美F22,F16新武器 AIM260遠程導彈專剋陸PL15 - 軍事 美認了！ F-22來不及達成80％備戰力 - 空軍 大陸航母遼寧號已進入台海 - 軍事 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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