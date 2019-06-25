迎接第1000萬人次！北市兒童新樂園將贈送12萬元的無限暢玩年票1張給第1000萬遊客，除大方送出無限暢玩年票外，第1000萬幸運得主前後各5名遊客，加碼獲贈價值3萬元季票1張，還有更多超級好禮，趕快來兒樂將好禮帶回家。

兒樂統計截至6月中，入園人次累計已有955萬，預估今年暑假將可突破第1000萬人次，將致贈幸運遊客價值約12萬元的兒樂年票1張；第1000萬得主前後各5名遊客，也加碼贈送價值約3萬元的兒樂季票1張。

兒樂提醒民眾，獲得年票及季票的旅客限本人使用，並於有效期限內，享有免費入園及無限次數搭乘園區13項大型遊樂設施，除獲得年票或季票，幸運得主還可獲贈其他免費好康，包括「如果兒童劇團」提供「救援小英雄波力的安心假期」劇場套票，每位2張，，「麗陽商場」提供獨家紀念商品組，豐富整趟遊玩行程。

此外，兒樂特邀兒童界的天王巨星「Robocar Poli救援小英雄」，28日上午10時於園區3樓波力摩天輪旁盛大亮相，由最具正義感的藍色警車波力、善解人意的粉紅色救護車安寶、最勇敢的紅色消防車羅伊及最活潑的綠色直升機赫利，和大家一同開心唱唱跳跳，迎接美好暑假到來。

只要來到兒童新樂園，入口處警車波力及救護車安寶招手說嗨；園區最吸睛的摩天輪，今年夏天原來的「水果摩天輪」，經獨特巧思重新改裝，搭配波力專屬的藍色、安寶特屬的粉紅色、羅伊特有的紅色、赫利自有的綠色，一齊登上耀眼炫目的27個車廂，變身成「波力摩天輪」跟大家見面，此外，園區安排6處救援小英雄驚喜祕密彩蛋，絕對是拍照留念最夯的打卡景點。

兒樂指出，想跟著「Robocar Poli救援小英雄」暢遊兒童新樂園，一起挑戰刺激好玩的遊具，就屬「波力優惠套票」最給力。6月29日至9月1日限量推出6萬套優惠票券，超值好康價250元，除了最夯的波力造型1日票外，含當日入園門票及無限暢玩園區編號1至13項大型遊樂設施，還有100元波力商品抵用券，可於當日至園區波力摩天輪旁波力紀念商品館使用，選購喜愛的波力商品。

為節省時間，歡迎下載兒童新樂園APP使用，APP提供遊樂設施等候時間查詢、園區收費標準、各項優惠活動、劇場及商家等資訊，並提供園區導覽，另結合地圖導航功能等多款特色服務。

(中時 )