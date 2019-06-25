圖為大雨特報。(氣象局)

由於對流雲系發展旺盛，今天氣象局緊急發布大雨特報，南部、花東、馬祖地區及中部以北山區等15有局部大雨發生，有瞬間大雨、雷擊、強陣風。還有人拍下高雄外海出現「雙水龍捲」，驚人景象讓網友們大呼「太壯觀了」、「哇，會有哥吉拉出現嗎！」

有許多網友在臉書「台灣颱風論壇─天氣特急」分享今天早上高雄近海出現的雙水龍捲，旋轉的空氣柱豎立在天空與海平面間，畫面非常壯觀，有種風雨欲來的感覺。

對於水龍捲的壯觀景象，氣象局預報員陳依秀表示，水龍捲是發生在早上8點，剛好今天早上鋒面界面在台灣海峽上，北邊是冷空氣、南邊是西南風的暖濕水氣，之間的劇烈對流作用，「天氣不穩定加上暖濕空氣，如果發生在陸地上就是陸龍捲、在海面上就是水龍捲」，只要滿足這兩條件就可能會有龍捲風，算常見。

對此，網友們紛紛留言，「高雄發大財的天象」、「我可以跟神龍許願嗎？」、「我以為我再看超音波」、「祥龍獻瑞、遇水則發，穩了！」、「當兵時在高雄外海就遇到2次，一次軍艦還從兩個水龍捲中間過去」。

翻攝自 台灣颱風論壇｜天氣特急FB

圖為龍捲風成因，紅箭頭是西南氣流暖濕空氣、北邊是鋒面冷空氣(鋒面上方是藍色冷風，鋒面位置在高雄)。(翻攝自 氣象局官網)

(中時電子報)