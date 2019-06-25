勞權律師蔡瑞麟在臉書上發文，指出長榮高雄空服員無法享受罷工的成果。(圖擷自蔡瑞麟律師臉書)

禁搭便車條款關係圖。(圖擷自蔡瑞麟律師臉書)

繼提出長榮航空服員罷工不合法，律師蔡瑞麟又喊，約2000名空服員參與其中，即使最後可拿到若干成果，卻有人會罷白工，那就是長榮的高雄空服員！他指出，依工會法規定，只能招收桃園市服務的空服員。不是桃園市服務的空服員，投的票都是無效的。

長榮航空服員罷工進入第6天，台大法學碩士勞權律師蔡瑞麟又在臉書發文，「世界上有人罷著跟自己無關、成果還不能享受的工嗎？有的！長榮的高雄空服員！」

蔡瑞麟表示，桃園市空服員職業工會依工會法第6條的規定，只能招收桃園市服務的空服員。所以，凡不是桃園市服務的空服員，投的票都是無效的。無論他們 是不會員，這些高雄、台北的空服員，連桃園市空服員職業工會的會員都不是。

他們罷工可能有效嗎？蔡瑞麟說，這個桃園市空服員職業工會想推行的禁搭便車條款，會把這些被騙了會費、參加了與自己無關的罷工，而且將來罷工有了成果，他們也不能享受。

(中時電子報)