砸店的黑衣人疑受人教唆砸店，被害店家懷疑身型壯碩的健身猛男涉有重嫌。（民眾提供）

花蓮市國聯五路一家電器行，昨晚突然遭10多名黑衣男子嗆聲砸店，重踹鐵門還順手拿安全帽對門猛砸，逞凶後迅速離去，警方到場時逮捕2名跑太慢男子，懷疑受人教唆鬧事，循線約談身形壯碩、手臂刺青外型宛如「館長」的幕後當事男子到案。

據了解，涉嫌教唆犯案的廖姓主嫌，在花蓮市區經營餐飲業與電器行業者為熟識朋友，後來因維修冷氣與電器行發生糾紛，日前他欲再跟電器行採購，店家表明「不想做你這筆生意」，雙方再度爆發口角，撂下狠話嗆聲自己是兄弟離去，晚間便撂人前往砸店。

電器行在24日晚間近7時，先是接到通知砸店的恐嚇電話，不久有10多名黑衣男子下車在店外叫囂，接著其中一人拿起停在路旁的安全帽充當流星錘朝店裡猛甩，監視器拍下有黑衣人在踹門時，重心不穩當場跌坐在地，氣得站起繼續踢，將鐵捲門破壞得傷痕累累。

「唉唷！嚇死人」被害電器行家屬說，鄰居通知她有1、20人來你家撞鐵門，好像要砸店，她連忙打電話向轄區豐川派出所報案。警方獲報趕抵時現場，眾人一哄而散，兩男來不及逃離當場就逮，被害家屬母親說，兒子知道是誰，會配合警方調查。

花蓮警分局副分局長劉永鑫說，針對市區一處商店鐵門遭人毀損，警方將兩名可疑男子帶回調查，全案經初步了解為生意糾紛引起，目前正依毀損罪嫌等正偵辦中，也呼籲民眾遇有糾紛應理性和平解決，若訴諸暴力，警方一定依法嚴辦，決不寬貸。

(中時 )