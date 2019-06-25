美認了！ F-22來不及達成80％備戰力 14:402019/06/25 中時電子報 楊幼蘭 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 一架美國空軍F-22戰機飛越敘利亞上空的資料照。（美國空軍） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 F-22大象漫步秀戰力 美國前防長馬提斯（Jim Mattis）因為不滿川普總統的外交政策，決定今年1月下台前，曾下令海空兩軍，要在明年9月底前，將F-35、F-22、F-15、F-16與F-18等關鍵戰機的備戰力提升到80%以上。 儘管國際局勢持續緊張，還有中俄威脅與日俱增，但據「戰區」（The War Zone）和《國家利益》（The National Interest）網25日報導，美國空軍已坦承，F-22「猛禽」（Raptor）戰機雖然有實質進展，但無法達成目標。 (中時電子報) #美國 #戰機 也許您會感興趣 推薦閱讀 解放軍戰機猛增 三代機逾千架 04:092019/06/21 焦點新聞 外媒：大陸在南海首次部署殲10戰機 09:552019/06/21 兩岸 陸戰機進駐西沙多年 美仍政治炒作 19:162019/06/21 兩岸 壓制殲20蘇57利器 美加速開發EA18G新電戰吊艙 21:442019/06/21 軍事 華為不怕打 告美商務部非法扣押 04:092019/06/23 話題觀察 川普對中加稅 美消費者破財 04:092019/06/23 全球財經 美國打台灣牌難持久 04:102019/06/23 時論廣場 F-35過氣了! 法德6代機另闢新路 10:082019/06/23 軍事 蘇揆視察拔針進展 盼成功申辦口蹄疫非疫區 18:342019/06/24 政治 2架歐洲戰機在德國發生空中相撞 一死一生 21:382019/06/24 軍事 軍事熱門新聞 遼寧號航艦群上午進入台海 完成繞台 - 軍事 擊落美40億無人機 伊朗1天要付37億 - 軍事 美F22,F16新武器 AIM260遠程導彈專剋陸PL15 - 軍事 美認了！ F-22來不及達成80％備戰力 - 軍事 新機缺2特徵 殲-31傳與陸航母無緣 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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