F-22大象漫步秀戰力

美國前防長馬提斯（Jim Mattis）因為不滿川普總統的外交政策，決定今年1月下台前，曾下令海空兩軍，要在明年9月底前，將F-35、F-22、F-15、F-16與F-18等關鍵戰機的備戰力提升到80%以上。

儘管國際局勢持續緊張，還有中俄威脅與日俱增，但據「戰區」（The War Zone）和《國家利益》（The National Interest）網25日報導，美國空軍已坦承，F-22「猛禽」（Raptor）戰機雖然有實質進展，但無法達成目標。

(中時電子報)