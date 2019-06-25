國泰航空1976年在台招考第二批空姐，莊婉君(右)與蔡麗琳(左)是三千多人中錄取的12人之一。圖：張佩芬

2019年是國泰航空飛航台灣60周年。為慶祝國泰航空服務台灣一甲子，並回饋台灣消費者的長期支持，7月3日當天開賣，針對香港、東京、大阪、名古屋四個航點經濟客艙機票提供折價新台幣600元的24小時「飛越60」快閃優惠。

1959年7月3日由香港首航台北航空站(松山機場), 7月4日再飛往東京, 開啟了國泰航空服務台灣的第一頁。國泰航空顧客及商務總裁盧家培在慶祝酒會中表示： 「國泰航空本身是具有70多年的品牌, 我們一步一腳印努力經營, 目前已成為具領先地位的世界級航空公司之一。60年是一個階段, 而我們將走的更遠, 更設想周到, 積極進取, 盡心盡力, 以更接地氣的精神與態度, 來聯繫國泰航空與所有同仁及支持我們的顧客。」

國泰航空台灣區總經理李載欣表示：「60周年對國泰航空台灣分公司來說，是一個重要的里程碑。從過去的1970年代，每周提供約60個航班，到今日每周超過140個航班服務，加上國泰港龍航空，目前國泰航空集團每周提供超過210個航班由台北、台中、高雄三地前往香港，日本及韓國。並經由基地-香港，銜接到全球的53個國家超過230個主要城市。」

「在台灣60年來的成長，除了前輩們及團隊的付出與貢獻並致力創新的理念外，也要感謝旅客一直以來的支持與鼓勵，成就了我們今天的發展。因此，我們對台灣本地社群的關懷亦不落人後。無論在藝文活動、航空教育、推動環保及關心社會等，均鼓勵員工參與, 以實際行動回饋社會」。李載欣續說。

為慶祝國泰航空飛航台灣60周年，自7月3日00：00起至23：59為止，國泰航空針對台北／高雄來回香港及台北來回東京、大阪、名古屋的經濟客艙機票，提供優惠新台幣600元的24小時快閃活動，旅遊期間為8月1日至10月31日。請把握良機並竭誠歡迎旅客前來體驗國泰航空的產品與服務。相關活動詳情及各項細則及條款，請瀏覽國泰航空／國泰港龍航空網站www.cathaypacific.com.tw 。

此外，於7月4日搭乘國泰航空CX450班機由台北出發前往東京的旅客，也將獲贈喜憨兒竹北庇護工場特製的愛心餅乾一份，共同歡慶飛航台灣60周年的喜悅。

(工商 )