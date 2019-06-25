高雄市長韓國瑜近日幾場造勢活動都引來大批支持者現身力挺，滿場更是旗海飄揚。對此，資深媒體人李艷秋指出，場上飛舞的國旗，是蔡英文及民進黨逼出來的。她認為，如果有「粉」，九合一靠的其實是「中華民國粉」，大於韓粉，更大於國民黨粉。她認為，國民黨不管誰出線，「中華民國粉」是最強支撐，國旗則是「通關明語」，而這個反轉，韓國瑜功不可沒。

李艷秋稍早在臉書表示，連續看了幾場韓國瑜的造勢，人數到底多少其實不重要，場中所展現的共同符號，以及這個符號所帶動的凝聚力，才是重點，「我說的這個符號，是青天白日滿地紅國旗」。

李艷秋提及，韓國瑜選高雄市長的第一場造勢會上，每張塑膠椅上，放著一瓶礦泉水和一面國旗，從這時開始，國旗成韓國瑜造勢會上最鮮明的主旋律。隨著一場場的造勢，支持者的動作也越來越大，不但將國旗舞在手上，還戴在頭上、畫在臉上、穿在身上，他們大剌剌的坐捷運、擠公車、逛大街，讓紅潮隨著一場場活動在城市中四處蔓延。「這面旗在韓國瑜造勢會上也越來越搶鏡，小旗不夠看，一面超大國旗的進場，已經成為固定的儀式，甚至享受和主角進場同等的歡呼」。

「這真是件奇怪的事，所有候選人都在這面旗幟下參與選舉，國旗卻成為韓國瑜支持者激情與認同的信物」。李艷秋表示，這是自從第一次政黨輪替到現在，近20年來國旗最露臉的時候。

她提及，民進黨一向擅長打著國旗反國旗，因這面旗是國民黨從中國大陸帶來的，政權到手時他們又沒膽換一面新國旗，就只好尷尬的把國旗時而當廢棄垃圾，時而當門面道具。她說所有人都知道，民進黨視國旗如敝屣，但都見怪不怪，偶而看到綠營首長拿國旗、唱國歌，反而會大驚小怪，「台灣的政治氛圍，就一直如此詭異而畸形的延續著」。

李艷秋說民進黨最大的本事，在於操弄各種對立，雖然他們在這面旗幟下參選、宣誓、掌權、領薪，但他們就有能耐將其他也活在這面旗幟下的老百姓，打成敵對一方，用的方法就是，認同國旗＝心向中國＝不愛台灣＝統派＝台灣敵人；在刻意營造的獵巫氛圍中，認同國旗及國號的人，必須承受更多不友善的眼光及被排斥的不堪，政治不正確的大帽子逼得這群人下意識的以為自己非主流，而選擇沈默。李艷秋指出，馬英九執政，自己雖是國旗國號的忠誠擁護者，但卻沒有扭轉民進黨給台灣社會設下的認同障礙。

李艷秋認為，韓國瑜的造勢場是長期壓抑後的一次大反轉，更準確的說，是被蔡英文和民進黨逼出來的。她說支持者突然發現，在這個場合，他可以堂而皇之地拿著國旗表達認同，也突然發現，原來有這麼多人跟自己一樣，更突然發現，越是大膽地彰顯認同，越能聚集力量，他們的吶喊中開始夾著一股「誰怕誰啊？」吐悶氣的情緒。這股力量，在九合一選舉中席捲各縣市；炙烈的紅與清淡的綠，在鏡頭上呈現出完全不同的氣勢，也一舉讓國民黨收復15個縣市。

她認為，如果有「粉」，九合一靠的其實是「中華民國粉」，大於韓粉，更大於國民黨粉。她說可以預見，國民黨不管誰出線代表參選，「中華民國粉」是最強支撐，國旗則是「通關明語」，而這個反轉，韓國瑜功不可沒。

(中時電子報)