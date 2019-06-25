影》少林足球？半場自由球竟破門 14:582019/06/25 中時電子報 盧品青 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 彭亨足球隊中衛Herold Goulon踢進很遠的自由球。(擷取自影片) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 最遠的自由球。(摘自ESPN臉書) 上週馬來西亞足總盃四強首回合，彭亨足球隊的法國中衛Herold Goulon（曾短暫踢過英超布萊克本流浪者），在比賽結束前踢進了一腳超級無敵遠的「己方半場直接自由球」進球，目測至少55碼！ 這球是在己方的半場起腳，對方門將根本沒有防備，還站到外面協防。沒想到這球居然直攻大門，這球並非無法阻擋，只是攻其不備實在厲害。在ESPN、BBC的報導之下，踢進這球的Goulon因此在網路小小出了名。 (中時電子報) #自由球 也許您會感興趣 推薦閱讀 內湖建商住宅遭槍擊 槍手曾毆名律師 19:402019/06/21 社會 藍鵲快輪首航 打開台灣東大門 04:102019/06/22 社會新聞 男足請外教 門將特訓班開課 04:102019/06/23 運動天地 體育熱門新聞 NBA》林書豪名列十大潛在交易熱門 - 體育 慘！老球王破產 又被剝個精光 - 體育 MLB》連轟27場！洋基追平大聯盟紀錄 - 體育 影》少林足球？半場自由球竟破門 - 體育 NBA》內鬨愈演愈烈 七六人恐留不住兩巨頭 - 體育 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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