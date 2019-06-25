最遠的自由球。(摘自ESPN臉書)

上週馬來西亞足總盃四強首回合，彭亨足球隊的法國中衛Herold Goulon（曾短暫踢過英超布萊克本流浪者），在比賽結束前踢進了一腳超級無敵遠的「己方半場直接自由球」進球，目測至少55碼！

這球是在己方的半場起腳，對方門將根本沒有防備，還站到外面協防。沒想到這球居然直攻大門，這球並非無法阻擋，只是攻其不備實在厲害。在ESPN、BBC的報導之下，踢進這球的Goulon因此在網路小小出了名。

(中時電子報)