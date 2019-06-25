國軍高雄總醫院醫療部主任陳逸鴻指出，兩人到院皆有意識，但後續有一人要開刀，一人住院觀察。（柯宗緯攝）

陸軍航特部今（25）日早上執行特種地形訓練班第2次跳傘，未料發生意外，高姓及施姓上兵從機身跳出去，經過54秒後，人員上下重疊，導致傘具吃風不足，從60米高空墜落，緊急送往國軍高雄總醫院，兩人腰椎受傷嚴重，其中高員正開刀，施員留院觀察，目前皆無生命危險。

陸軍航空特戰指揮部政戰副主任梁庭蔚指出，今早空降訓練中心

實施特種地形訓練班第二次跳傘訓練，原計畫45人要跳出，但實際跳出兩梯次共20人，飛行高度約莫1350英呎，其中高員跳出後，踩到施員傘上，兩人上下重疊，造成傘具吃風不足，從約60公尺高度落地。

梁庭蔚說，26歲高員服役3年，22歲施員也服役3年，兩人已經有16次以上跳傘經驗，是相當成熟跳傘士兵，今天的跳傘條件也都符合，當時沒下雨，也無瞬間強風，但因高度不足，副傘來不及開，詳細事故原因仍有待進一步調查釐清。

國軍高雄總醫院醫療部主任陳逸鴻指出，兩人到院皆有意識，不過高因傷及腰椎第2節有骨折，情況較嚴重，已安排開刀手術；施員腰椎第四節也有受傷情形，轉送外科加護病房觀察，至於兩人未來是否有後遺症，甚至影響日常生活，則還要再觀察治療。

(中時 )