令人嘆為觀止的演出和陣容，每年表演都造成轟動。（張毓翎攝）

今年台南市北區崑山中學、成功國中、大光國小三校藝陣的成果聯合發表會，以「藝起猶春」為主題，於6月30日19時30分在崑山中學操場登場，並首度邀請國軍陸軍開場演出，以傳統藝陣與國樂完美交織融合，在仲夏夜裡，帶給大眾精彩絕倫的表演。

大光國小發揚傳統藝陣文化，迄至今年已有7個年頭，由大光國小校長楊秀枝8年前發起，期間帶領學生到美國、英國、紐西蘭、中國大陸表演，今年退休的她是最後一年負責，她表示，場地移到戶外目的為回饋社區，讓在地朋友不用出遠門，就能觀看國際級表演。

今年除了聯合國軍第八軍團39化兵群的舞獅團作開場演出，成發表演總共有10首曲子，壓軸曲目為受廣受好評的「繞境隨想」，以藝陣國樂呈現三月迓媽祖之盛況，讓觀者有驚豔觀演震撼。楊秀枝說，這次以「藝起猶春」為主題，表達出國樂、武藝一起，雖在6月夏日戶外場，但氣氛卻是春意盎然。

舞台布置由榮獲世界造型氣球大賽冠軍的何坤龍老師團隊，將打造高度近2米的媽祖婆、千里眼、順風耳和三太子氣球神像。這次國樂藝陣發表會為免費入場，共有1000個座位，19時00分開放進場，有興趣的民眾，可洽三校學務處索票。

楊秀枝表示，萬一天氣不作媒，下雨的話，到時會宣布延期，且10月19日在台南空軍基地，也有另一場與空軍合作的表演，屆時也歡迎大眾前往觀賞。

(中時 )