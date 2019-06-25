今年的日本腦炎不再是南台灣專利，疾管署今（25）日公布國內上周新增3例日本腦炎確定病例，其中1例出現在新竹縣湖口鄉，患者因眼神呆滯而一度被懷疑中風，這是今年新竹縣的第1例日本腦炎。

上周新增的3名日本腦炎個案分別為新竹縣湖口鄉50多歲女性、嘉義市西區50多歲男性與屏東縣林邊鄉30多歲女性，3人近期無出國史，陸續於5月31日至6月17日間發病。

疾管署防疫醫師林詠青表示，3名病例發病沒有很特異，出現發燒、嘔吐等症狀，醫師一度以為感染登革熱，其中新竹與嘉義的個案病況較嚴重，意識不清，雙雙住進加護病房救治，屏東的個案已退燒轉往普通病房。

今年以來國內已有10例日本腦炎確定病例、其中1例死亡，分別為高雄市4例（1例死亡）、嘉義市與屏東縣各2例、嘉義縣與新竹縣各1例，新竹縣病例是南台灣以外的首例，病患出現眼神呆滯，曾被懷疑中風。

2015至2018年全國同期確定日本腦炎病例數分別為15、8、9與20例，今年已有10例為近5年同期排名第3，感染者以40歲以上成人較多。大多數人感染日本腦炎後無明顯症狀，少數會有頭痛、發燒或無菌性腦膜炎，嚴重可能意識改變、全身無力、輕癱等，甚至昏迷或死亡。

由於3人之住家或活動地附近分別有鴿舍、豬舍或大排水溝等高風險場所，林詠青指出，民眾應儘量避免於黃昏、黎明病媒蚊活動高峰時段，在高風險環境附近活動，如果無法避免，應穿著淺色長袖衣褲，做好防蚊措施。

(中時 )